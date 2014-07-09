جورج كلوني يغضب على الدايلي ميل وينفي تصريحات حماته

قدمّت صحيفة الـ Daily Mail البريطانية إعتذاراها من النجم العالمي George Clooney، بعد نشرها مقالاً جاء فيه أن والدة خطيبته بارعة علم الدين، ترفض زواجه من إبنتها لأسباب دينية.

وأكد Clooney أن ما نشرته هذه الصحيفة مفبرك ولا أساس له من الصحة، كما انه يحرّض على الفتن المذهبية والطائفية.

النجم George Clooney خرج عن صمته ورد على كل ما قيل وكتب حصرياً عبر صحيفة USA Today، فقال: أود تسليط الضوء على المقال غير المسؤول الذي نشرته صحيفة الـ Daily Mail.. فأنا غالباً لا أرد على الصحف إلا إذا مسّت بحياتي الشخصية وأقحمتني في مشاكل وفتن لا علاقة لي بها.

وأضاف: الـ Daily Mail فبركت قصة طويلة عن رفض والدة خطيبتي لزواجي من إبنتها، وذكرت في مقالها أن السيدة بارعة علم الدين إستهزأت خلال وجودها في بيروت من عادات الدروز التي تنتهي غالباً بوفاة العروس.

وتابع Clooney حديثه قائلاً: أولاً، الدة أمل علم الدين ليست درزية، كما انها لم تزر بيروت منذ بداية علاقتي بإبنتها، والأهم من ذلك أنها بالتأكيد لم تعارض زواجي أنا وأمل. أنا على ثقة أن الـ Daily Mail معتادة على فبركة الأخبار طوال الأسبوع مثل حمل خطيبتي، وتحديد مكان زفافنا وغيرها الكثير، لكن لا يهمني ابداً.

George Clooney قال أيضاً: هذا الأمر مختلف، فإنعدام المسؤولية في هذا التوقيت وهذا العمر وإستغلال الإختلاف الطائفي لغايات غير موجودة، أمر خطير جداً.

وخلال حديثه، أكد النحم الجماهيري Clooney انه يحترم حرية الكلمة والتعبير حتى لو طالت حياته الخاصة، إلا أنه يرفض أن تنشر عن لسانه ولسان أحد أفراد عائلته تصريحات مماثلة.