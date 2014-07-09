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الحكومة: توفير العقار الأمريكي المعالج للالتهاب الكبدي الوبائي بـ1% من سعره العالمي أول سبتمبر

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الحكومة: توفير العقار الأمريكي المعالج للالتهاب الكبدي الوبائي بـ1% من سعره العالمي أول سبتمبر الحكومة: توفير العقار الأمريكي المعالج للالتهاب الكبدي الوبائي بـ1% من سعره العالمي أول سبتمبر

قال وزير الصحة عادل العدوي إن اتفقت مع شركة جليد الأمريكية على توريد العقار المعالج للالتهاب الكبدي الوبائي، فيروس سي، وتوفيره للمصريين بسعر 2200 للعبوة وهو 1% فقط من سعره الأصلي.

وصرح الوزير أن العقار “سوفالدي” سيتوفر فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة ستتحمل نفقات تكاليف العلاج للمرضى المعالجين على نفقة الدولة، وأما العاملين في الوزارات والجهات والهيئات والشركات العامة أو الخاصة ستتحمل جهة عملهم تكاليف علاجهم بهذا العقار.

كما سيطرح العقار للمرضى القادرين على العلاج من مواردهم الذاتية بالأسعار المتفق عليها.

وأوضح البيان أن نسبة الشفاء باستخدام العقار تصل إلى 90%.

وكان إعلان القوات المسلحة عن انتاج جهاز جديد لعلاج فيروس سي “عن بعد ودون أخذ عينات من المريض” أحدث جدلا علميا وسياسيا واسعا وسط شكوك بشأن نجاحه.

وأعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إنه تقرر تأجيل طرح الجهاز لمدة ستة أشهر إضافية عقب الموعد المحدد في 30 يونيو الماضي لحين انتهاء التجارب عليه.

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