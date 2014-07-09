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بعد هزيمة البرازيل.. ألمانيا ترفض تغريدة “هتلر”

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بعد هزيمة البرازيل.. ألمانيا ترفض تغريدة “هتلر” بعد هزيمة البرازيل.. ألمانيا ترفض تغريدة “هتلر”

وصف سفير ألمانيا في ماليزيا تغريدة نائب محلي يشيد فيها بأدولف هتلر بعد فوز ألمانيا على البرازيل 7-1 في نصف نهائي مونديال البرازيل 2014 بأنها “غير مقبولة”.

وغرد بونغ مختار رادين (55 عاما) وهو نائب تابع لمنظمة الملايو الوطنية المتحدة التي يقودها رئيس الوزراء نجيب رزاق، مهنئًا ألمانيا: “احسنتم… برافو… يحيا هتلر”.

وسحقت ألمانيا 7-1 الثلاثاء في بيلوهوريزونتي في مباراة غاب عنها نجما الخاسر نيمار المصاب بكسر في ظهره والقائد قطب الدفاع ثياغو سيلفا الموقوف.

ورد السفير الألماني هولغر ميكايل في بيان: “في وقت نقدر الإعجاب بالمنتخب الالماني الوطني، نرفض بشدة الاشارة الى النظام الفاشي لأدولف هتلر”.

وبرغم الانتقادات على تغريدته، بررها مختار معتبرا أنها جاءت على سبيل النكتة.

وبونغ مختار الذي يهوى كرة القدم هو شخصية سياسية مثيرة للجدل في ماليزيا، إذ يتعرض للإدانة دوما من جمعيات حقوق المرأة والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

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