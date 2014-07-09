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ما رأيك بإطلالات رؤى الصبان؟

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ما رأيك بإطلالات رؤى الصبان؟ ما رأيك بإطلالات رؤى الصبان؟

الخميس 10-07-2014 16:28

عرفت الشابة رؤى الصبان كواحدة من الإعلاميات الناجحات في تلفزيون دبي حتى لفتت الأنظار كواحدة من أكثر المذيعات أناقة على الشاشة العربية، كما دخلت مجال التمثيل هذا العام بعدد من المسلسلات الرمضانية، ولفتت الأنظار بأناقة إطلالاتها المتنوعة على الشاشة. 

اطلعنا على إطلالاتها  فلفتنا عشقها للبس الأزياء المغربية بألوانها وتصاميمها المختلفة، حيث ظهرت بها في عدة حلقات من برنامجها الشهير "السحب الكبير"، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى، وغالباً توقع محلات "المخمرية" إطلالاتها بالقفطان المغربي على الشاشة، كما وقعت كذلك إطلالتها في برنامج "أصداء العالم" بفستان جميل بلون بنفسجي جذاب نسقته مع إكسسوارات مميزة من "Dolce Gabbana". 

من ناحية أخرى ظهرت رؤى بالعباءة الخليجية في عدة إطلالات، وقد تميزت عباءتها بتصاميم ناعمة وألوان جذابة في كل مرة، أما فيما يخص فساتين السهرات فتحرص الإعلامية الأنيقة على اختيار ما يناسب قوامها الجميل ويظهرها بأجمل إطلالة. 

شاهدي معنا إطلالات رؤى الصبان ، وأخبرينا برأيك. 

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