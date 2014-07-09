طوني ورد: مجموعتي عبارة عن عاصفة من الألوان والأقمشة

يعتبر المصمم طوني ورد من بين المصممين اللبنانيين الذين فرضوا وجودهم في عروض ميلانو قبل باريس. وهي المرة الثانية التي يعرض فيها إحدى مجموعاته في عاصمة الموضة باريس. قدم طوني ورد مجموعة من الأزياء ذات التطريزات والطلة الراقية والأرستقراطية التي استوحاها من لوحة للفنان التشكيلي ويليام تورنر William Turner وأسماها "عاصفة الثلج" Snow Storm .

عن هذه المجموعة صرّح لنا طوني ورد خلال لقائنا معه لحظات بعد عرضه بقوله "ان هذه المجموعة عبارة عن عاصفة من الأفكار والألوان تتنوع ما بين الأزرق الداكن، والاخضر والابيض والأحمر الداكن والاسود، بالإضافة الى ألوان البلاتين. وهي كذلك عاصفة من الأقمشة الفاخرة حيث استخدمت الدانتيل والتطريزات الغنية بالألوان المتدرجة ".

جاءت فساتين السهرات في غاية الاناقة والانوثة، تترجم مدى غنى تجربة هذا المصمم الذي فرض وجوده بقوة في ايطاليا قبل باريس. وعن تجربته الايطالية قال ورد "تجربة ايطاليا كانت مهمة جداً، فتحت لي أبواباً كثيرة خاصة في أمريكا، والآن رجعت الى باريس، لأنها نقطة انطلاقي منذ اكثر من خمسة وعشرين سنة...".

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