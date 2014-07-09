العصرية والكلاسيكية في اليوم الثالث من أسبوع الموضة

شهدت مدينة باريس أمس مجموعة من الابداعات في الموضة، حيث عرض كل من Alexandre Vauthier، Bouchra Jarrar، Ulyana Sergeenko، وArmani Prive مجموعاتهم لموسم خريف وشتاء2014- 2015 للـ Haute Couture. وقد قدم كل منهم رؤيته للموضة بطريقة مختلفة كلياً عن الآخر لكن كلها امتازت بالابتكار والروعة. وقد رأينا العصرية والقوة في مجموعة Alexandre Vauthier، والبساطة والعملية في مجموعة Bouchra Jarrar، والأنوثة الطاغية المستوحاة من الخمسينينات في مجموعة Ulyana Sergeenko، والحب والشغف الذي تمثل باللون الأحمر والأقمشة المتميزة في مجموعة Armani Prive.

اخترنا لك مجموعة من أجمل التصميمات من تلك العروض، شاهديها وأخبرينا من برأيك كان الأكثر تميزاً في عروض أزياء الـ Couture يوم أمس؟