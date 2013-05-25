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بالصور| ريهانا تحيي حفل افتتاح مهرجان "موازين" بالرباط

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بالصور| ريهانا تحيي حفل افتتاح مهرجان "موازين" بالرباط بالصور| ريهانا تحيي حفل افتتاح مهرجان "موازين" بالرباط

كتب : سارة سعيد منذ 29 دقيقة

أحييت المغنية الأمريكية ريهانا أمس، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان موازين إيقاعات في مدينة الرباط بالمغرب.

أشعلت ريهانا حماس الجماهير بأغانيها ورشاقتها على المسرح، ارتدت ريهانا بنطلونا من الأسود ذي حزام فضي لامع، و "بادي" أسود قصير يكشف عن جزء كبير من بطنها، وحذاء ذي رقبة طويلة امتدت لما فوق ركبتها، كما ارتدت جاكيت طويلا واسعا جدا من اللون الأبيض، مع نظارة شمس.

وتركت ريهانا شعرها المصبوغ بالأصفر منسدلا على كتفيها بعد أن قصت أحد جوانبه تماما، وانسدلت غرتها الطويلة على الجانب الأخر.

يشارك في المهرجان عدد من النجوم مثل ديب بوربول وجورج بانسون وسيكسون داسو، كما يشارك بعض الفنانين العرب مثل نجوى كرم ووليد توفيق وعاصي الحلاني ومحمد منير وشيرين وتامر حسني.

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