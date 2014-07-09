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"راغو" الدجاج مع دوائر البطاطس

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"راغو" الدجاج مع دوائر البطاطس "راغو" الدجاج مع دوائر البطاطس

الأربعاء 09-07-2014 11:34

المقادير

دجاجتان مقطّعتان  

عصير حبّتين من الليمون

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

حبّة من البصل المفروم

ملح، حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

7 حبّات من البطاطس

عبوة من الفطر

ليتران من الماء

فصّ من الثوم

 

طريقة التحضير

1 يُغسل زوجا الدجاج، ويُدعكان بعصير الليمون الحامض.

2 يُضاف، إلى قدر تُوضع على النار، الزيت. يُقلى البصل فيها، فالدجاج، ويُقلّب الدجاج حتى يحمرّ من جميع الجوانب، ثم يُنثر الملح والفلفل بنوعيه، ويُوزّع الهيل.

3 تُقطّع البطاطس إلى أنصاف طوليّة، وتُضاف إلى الدجاج حتى تحمرّ، فالفطر، مع التقليب، ويُسكب الماء، ثم تُغطّى القدر، وتُترك على نار متوسّطة لساعة ونصف الساعة.

4 طريقة التقديم: يُفرّغ لبّ الثوم فوق القدر، وتُترك لتغلي مجدّداً لـ5 دقائق. ويُقدّم هذا الطبق ساخناً. 

 

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