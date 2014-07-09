"راغو" الدجاج مع دوائر البطاطس

المقادير

دجاجتان مقطّعتان

عصير حبّتين من الليمون

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

حبّة من البصل المفروم

ملح، حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

7 حبّات من البطاطس

عبوة من الفطر

ليتران من الماء

فصّ من الثوم

طريقة التحضير

1 يُغسل زوجا الدجاج، ويُدعكان بعصير الليمون الحامض.

2 يُضاف، إلى قدر تُوضع على النار، الزيت. يُقلى البصل فيها، فالدجاج، ويُقلّب الدجاج حتى يحمرّ من جميع الجوانب، ثم يُنثر الملح والفلفل بنوعيه، ويُوزّع الهيل.

3 تُقطّع البطاطس إلى أنصاف طوليّة، وتُضاف إلى الدجاج حتى تحمرّ، فالفطر، مع التقليب، ويُسكب الماء، ثم تُغطّى القدر، وتُترك على نار متوسّطة لساعة ونصف الساعة.

4 طريقة التقديم: يُفرّغ لبّ الثوم فوق القدر، وتُترك لتغلي مجدّداً لـ5 دقائق. ويُقدّم هذا الطبق ساخناً.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط