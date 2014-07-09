سلطة الذرة

المقادير :

علبتين ذرة معلب أو كيس ذرة مجمدة

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة خل التفاح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

حبق (ريحان) للتزيين

طريقة التحضير:

1. نتسلق الذرة في ماء مغلي إذا اخترت الذرة المجمدة، في حال اخترت الذرة المعلبة صفيها من الماء

2. يضاف لها مكعبات البصل والخل والزيت والملح والفلفل والحبق الطازج وتقلب وتقدم باردة

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