فستق مدّ بالقشطة

المقادير:

- كوبان من الفستق الحلبي المطحون بشكل ناعم.

- ملعقتا طعام من السكر الناعم البودرة.

- نصف كوب من فرك الكنافة ( من محلّ الحلويات).

- ملعقة طعام من ماء الورد.

- ملعقة طعام من ماء الزهر.

- ملعقتا طعام مربّى زهر الليمون.

مقادير القطر:

- نصف كوب من السكر.

- ربع كوب من الماء.

- ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

- ملعقة طعام من ماء الزهر.

مقادير القشطة:

-6 شرائح من التوست الأبيض الطري.

- كوب من حليب البودرة الخالي الدسم.

- كوبان من الماء.

- ملعقتا طعام من السكر.

- ملعقتا طعام من النشاء.

- ملعقتا طعام من ماء الزهر.

طريقة التحضير:

1- يخلط الفستق الحلبي مع السكّر الناعم في وعاء. ويترك معدّل 4 ملاعق طعام جانباً لاستعماله لاحقاً.

2- لتحضير القطر:

يوضع السكر مع الماء في وعاء على نار متوسطة.

يحرّك المزيج باستمرار حتى بدء الغليان.

يزاد عصير الحامض وماء الزهر تدريجياً، ويحرّك جيداً.

يوضع جانباً حتى يبرد.

3- يخلط فرك الكنافة مع القطر وماء الورد وماء الزهر وبقية الفستق المطحون بواسطة الخلاط الكهربائي، للحصول على عجينة فستق متماسكة.

4- يسكب مزيج الفستق في صينيّة زجاجيّة بحجم (20 x 30 سنتيمتراً) ويمسّد.

بلّلي يديكِ بالماء لتسهيل عملية المدّ.

5- لتحضير القشطة:

تزال أطراف التوست، وتقطّع شرائحه إلى مكعبات.

يذوّب الحليب مع الماء والسكر والنشاء على البارد.

يوضع المزيج على نار متوسطة مع مكعبات التوست ويحرّك باستمرار بشريط الخفق حتى تجمد القشطة.

يضاف ماء الزهر ويحرّك المزيج، ثم يوضع جانباً حتّى يبرد.

6- تمدّ القشطة فوق المزيج بالتساوي، وتمسّد جيداً بالملعقة.

يرشّ الوجه بكمية الفستق المحتفظ بها جانباً.

7- يزيّن الطبق بمربّى زهر الليمون، ويوضع في الثلاجة حتى يبرد.

8- تقطّع الصينية إلى 15 قطعة متساوية وتقدّم باردة.

نصيحة:

يمكن تحضير كمية أكبر من القطر وحفظها في الثلاجة لمدّة شهر على الأقل.

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