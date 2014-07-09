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العفو عن بعض السجناء بمناسبة «العاشر من رمضان»

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وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، لعام 1435 هجرية الموافق الثامن من يوليو لعام 2014 ميلادية.

ووافق المجلس على استثناء المواطنين الحاجزين لوحدات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية من اشتراطات الإسكان الاجتماعي الخاصة بالسن.

كما وافق على إصدار تراخيص جديدة لشركة بيانكو جروب للصناعات المتكاملة، والسماح لها بزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات إنتاج بيليت حديد التسليح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

كما أقر قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل وتنفيذ أول مشروع للحوسبة السحابية الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية وقواعد البيانات والتطبيقات الأكثر استخداما وشيوعاً للجهات الحكومية وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي.

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