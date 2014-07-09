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فرقة التراث تحي إحتفالية موسيقار الأجيال بالبحرين

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فرقة التراث تحي إحتفالية موسيقار الأجيال بالبحرين فرقة التراث تحي إحتفالية موسيقار الأجيال بالبحرين

وافق الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة علي سفر فرقة الموسيقي العربية للتراث بقياده المايسترو فاروق البابلي الي دولة البحرين،وذلك لإحياء الإحتفاليه الخاصه بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.
> وأوصحت رئيس دار الأوبرا د.إيناس عبد الدايم .ان هذه الاحتفاليه تأتي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة كامليا صبحي في اطار تبادل الثقافات ولقاء الحضارات.

واشارت عبد الدايم ان برنامج الاحتفاليه يتضمن مجموعة من اشهر الحان واغاني موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها فرقة خي خي ،خايف اقول اللي في قلبي ،امتي الزمان اداء احمد جمال ويغني احمد محسن في الليل لما خلي ،لا مش انا اللي ابكي ، دور عشقت روحك وتشدو المطربه ساره زكي بهان الود ،مضناك وتختتم الحفل المطربه رحاب عمر برائعة ام كلثوم هذه ليلتي ،وأكدت  عبد الدايم  ان ما تسعي اليه دار الاوبرا من خلال دعم وزارة الثقافة هو تعميق اواصر الصداقه بين ومختلف الدول.

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