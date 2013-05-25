نيمار: قد احسم انتقالي إلى برشلونة أو ريال مدريد في 5 دقائق

(إفي) - أكد مهاجم سانتوس الشاب نيمار أنه لم يحسم أمره من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق البرازيلي، مؤكدا أن قراره من عرضي برشلونة وريال مدريد "قد يتخذ في خمس دقائق".

وقال نيمار للصحفيين في ملعب فيلا بيلميرو فجر اليوم في منطقة سانتوس الساحلية بولاية ساو باولو "سأتخذ القرار مع عائلتي، لست متعجلا، والقرار يمكن أن يخرج في خمس دقائق أو نصف ساعة أو ثلاثة أيام".

وأعلن سانتوس مساء الجمعة في بيان رسمي عن تلقيه عرضين لرحيل اللاعب مؤكدا أن إدارة النادي ستبحثهما خلال الأيام القادمة، قبل التوصل للقرار النهائي".

ووصل نيمار بصحبة والده بعد منتصف ليل الجمعة إلى ملعب فيلا بيلميرو للقاء إدارة النادي، التي كانت مجتمعة قبلها بدقائق ولمدة نحو ثماني ساعات مع مسئولين في برشلونة الإسباني لإنهاء صفقة انتقال اللاعب.

وأكد سانتوس خلال الاجتماع موافقته على مناقشة العرضين، دون الإعلان عن اسم الناديين المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، مشيرا إلى أن القرار النهائي في يد اللاعب.

لكن بعد الاجتماع، أكد نائب رئيس سانتوس، أوديليو رودريجيز، أن العرض الأول من برشلونة، والثاني من ريال مدريد.

وقال رودريجيز "سنفعل كل ما في متناولنا للإبقاء على نيمار في سانتوس".

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن برشلونة قدم عرضا جديدا يتضمن دفع 28 مليون يورو (36.2 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وعن عرضي ريال مدريد وبرشلونة، قال نيمار "إنه فخر لي، إنها اللحظة الأسعد في حياتي، وسأفكر في العرضين".

ومن جانبه قال مدير كرة القدم في برشلونة، راؤول سانيي، للصحفيين لدى خروجه من الاجتماع إن "القرار في يد الشاب".

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في يوليو 2014 ما يتيح له بعد يناير المقبل التوقيع لأي فريق، أو الرحيل بعد المونديال دون دفع تعويض لناديه الحالي.