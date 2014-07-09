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بالصور.. ضبط 801 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط 801 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية بسوهاج‎ بالصور.. ضبط 801 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية بسوهاج‎

ضبط لحوم فاسدة

 

وردت معلومات إلي العقيد جلال أبو سحلى، مدير إدارة مباحث بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام بعض أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية بدائرة مركز أخميم وقسم ثانى سوهاج، بحيازتهم سلع غذائيـة غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية وتخزينها بطريقة غير مشروعة،مخالفا للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فى هذا الشأن وإعادة طرحها فى الأسواق بعيدا ًعن أعين الأجهزة الرقابية المعنية محققا ًمن وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط مباحث التموين برئاسة المقـدم هشام فـوزى،وكيل الإدارة،والمقدم محمد حامد و المقدم عمرو الجندى ضباط مباحث التموين حيث تم إستهداف المكان المشار إليه حيث تم ضبط كلا ً من المتهم أحمد حسن هريدى سن 55 – مقيم دائرة مركز أخميم – صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية، والمتهم محمود على الدين عبد المجيد محمد سن 31، مقيم دائرة مركز أخميم، مدير مسئول ثلاجة حفظ مواد غذائية 00 لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية وذلك لتحقيق أرباح غير مشــــــروعة – وتم ضبط عدد ( 620 ) كجم لحوم مفرومة وكفتة ودجاج وبرجر وسدوق ولانشون وكبده وبطاطس شرائح وباميه مجمده وحواوشى وشوارمه وسمك فليه وعجينة بيتزا ، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال ادارة مباحث التموين.

فى سياق متصل ، تم ضبطأحمد حمدى صدقى بيومى سن 25 – مقيم دائرة مركز المراغة – مسئول ثلاجة حفظ مواد غذائية بدائرة قسم ثانى سوهاج لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ألادمى ومنتهية الصلاحية وذلك لتحقيق أرباح غير مشــــــروعة – وتم ضبط عدد ( 181 ) كجم لحوم مفرومه وكفته ولحوم دجاج وبرجر وسجق وشاورمه – وتحرر المحضر رقم 4955 جنح قسم ثانى سوهاج لسنة 2014م.

بإجمالي مضبوطات 801 كجم لحوم مفرومة وكفتة ودجاج وبرجر وسدوق ولانشون وكبده وبطاطس شرائح وبامية مجمده وحواوشى وشوارمه وسمك فليه وعجينة بيتزا ً منتهية الصلاحيه وغير صالحه للأستهلاك الآدمي
> بمواجهـة المتهمين بما أسفر عنه الضبط قررا ًبقيامهم بحيازة تلك المضبوطات لبيعها بقصد التربح – تم التحفظ علي المضبوطات – وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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