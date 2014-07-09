أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أبو مازن»: طلبت من السيسي توجيه نداء للالتزام بـ«هدنة 2012»

Google+ Print

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، الأربعاء، إنه اتصل بكل الأطراف المعنية وعلى رأسها الرئيس المصري، عبدالفتاح ، لتوجيه نداء للالتزام باتفاقية الهدنة».

وأوضح «عباس»، في كلمة له بثها التليفزيون الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية العاجل الأربعاء، بمقر المقاطعة برام الله:«الرئيس المصري قال لي إنه يتابع وعلى اتصال».

وأضاف «عباس»: «قلت له يا فخامة الرئيس أرجو أن توجهوا نداء بالالتزام باتفاقية الهدنة التي وقعت في 2012 فأكد لي أنه سيفعل ذلك وأن مصر ستقوم بهذا الدور فورا».

وتابع الرئيس الفلسطيني أنه تحدث مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة من أجل الذهاب الفوري إلى مجلس الأمن، لشرح القضية، قائلا: «ستكون بإذن الله القضية خلال ساعات، أمام مجلس الأمن».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن