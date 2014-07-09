«أبو مازن»: طلبت من السيسي توجيه نداء للالتزام بـ«هدنة 2012»

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، الأربعاء، إنه اتصل بكل الأطراف المعنية وعلى رأسها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لتوجيه نداء للالتزام باتفاقية الهدنة».

وأوضح «عباس»، في كلمة له بثها التليفزيون الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية العاجل الأربعاء، بمقر المقاطعة برام الله:«الرئيس المصري قال لي إنه يتابع وعلى اتصال».

وأضاف «عباس»: «قلت له يا فخامة الرئيس أرجو أن توجهوا نداء بالالتزام باتفاقية الهدنة التي وقعت في مصر 2012 فأكد لي أنه سيفعل ذلك وأن مصر ستقوم بهذا الدور فورا».

وتابع الرئيس الفلسطيني أنه تحدث مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة من أجل الذهاب الفوري إلى مجلس الأمن، لشرح القضية، قائلا: «ستكون بإذن الله القضية خلال ساعات، أمام مجلس الأمن».