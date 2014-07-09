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رسميًا.. نيويورك تُقنن تدخين «الماريجوانا»

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أصبحت ولاية نيويورك الأمريكية هي الولاية الـ23 التي تقنن استخدام «الماريجوانا» في الولايات المتحدة، بعد أن وقع المحافظ أندرو كومو على مشروع قانون يسمح لـ«الماريجوانا الطبية» في الولاية.

وأكد «كومو»، الإثنين، أنه لا يريد أن يكون هناك أي لبس في المشروع، حيث إن الهدف هو استخدامها كعقار طبي.

ونقل موقع مجلة «تايم» عن المحافظ قوله: «أنا ضد تقنين (الماريجوانا)، وهذا المشروع ليس سوى لـ(الماريجوانا الطبية)، لذلك ممنوع تدخينها إلا من خلال وصفة طبية، وفقا لمجموعة من الشروط».

وتعتبر ضوابط مشروع القانون هي الأكثر صرامة من الدول الأخرى، بطريقة أزعجت بعض المدافعين عن تدخين «الماريجوانا»، وستنتهي مدة العمل بالقانون بعد 7 سنوات، وسيستفيد منه فقط سكان نيويورك الذين يعانون أمراضًا خطيرة، منها السرطان، والإيدز، والصرع.

ووقع «كومو» رسميا على المشروع، الإثنين، خلال احتفالية صغيرة، ليتم تفعيل القانون بدءا من السبت المقبل.

بالنسبة للعديد من أنصار تقنين «الماريجوانا»، فإن توقيع المشروع جاء متأخرا للغاية، حيث أنها قانونية في دولة مثل ألبانيا منذ 17 عاما.

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