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محافظة القليوبية تفوز بدرع الهيئة القبطية الإنجيلية في مبادرة “العلم نور‎”

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محافظة القليوبية تفوز بدرع الهيئة القبطية الإنجيلية في مبادرة “العلم نور‎” محافظة القليوبية تفوز بدرع الهيئة القبطية الإنجيلية في مبادرة “العلم نور‎”

محافظة القليوبية

أهدت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الطبية محافظة القليوبية درع الدور المتميز والدءوب في تنفيذ مبادرة ( العلم نور) والممولة من شركة فودافون – بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والعديد من منظمات المجتمع المدني في احتفالية كبيرة حضرها عدد من الوزراء والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني.

يذكر أن محافظة القليوبية نجح بها 4735 دارس من إجمالي 5000 دارس مستهدف في إطار المبادرة.

تسلمت جيهان فواد مقرر المجلس القومي للمرأة درع المحافظة نيابة عن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وتم تكريم فرع المجلس القوم للمرأة بشهادة تقدير عن دوره المميز في محو الأمية من خلال المبادرة المذكورة.

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