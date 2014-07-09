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تشكيل لجنة لاختيار رئيس جديد لجامعة المنوفية بعد بلوغ رئيسها سن المعاش

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تشكيل لجنة لاختيار رئيس جديد لجامعة المنوفية بعد بلوغ رئيسها سن المعاش تشكيل لجنة لاختيار رئيس جديد لجامعة المنوفية بعد بلوغ رئيسها سن المعاش

الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية ، فى جلسته الطارئة ، اليوم الأربعاء ، على ترشيح الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعة الأسبق رئيسا للجنة إختيار رئيس جديد للجامعة بعد بلوغ الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة الحالى سن المعاش.

تضم اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق والدكتور نظيم نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والدكتور مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأسبق للتعليم والطلاب كعضو إحتياطي.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور سعيد شلبى نائب رئيس الجامعة الحالى للدراسات العليا رئيسا للجنة إختيار عمداء الكليات والتى تضم اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور أحمد اللحلح عميد كلية التجارة والدكتور لطفى عبد الباسط عميد كلية التربية والدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض كعضو إحتياطي.

وصرح الدكتور رفعت البدرى المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة أنه من المنتظر تعيين عمداء جدد فى كليات التجارة والهندسة ومعهد الكبد القومى.

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