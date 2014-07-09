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الأهالى يقطعون طريق “كفر الشيخ ـ قلين” اعتراضاً علي إضراب سائقي السيارات

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الأهالى يقطعون طريق “كفر الشيخ ـ قلين” اعتراضاً علي إضراب سائقي السيارات الأهالى يقطعون طريق “كفر الشيخ ـ قلين” اعتراضاً علي إضراب سائقي السيارات

صورة أرشيفية

قطع العشرات من أهالي قريتي شنو، ورزقة الشناوي، التابعتان لمركز كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، طريق كفرالشيخ – قلين، المار بقرية شنو، ومنعوا مرور السيارات والشاحنات، اعتراضاً علي إضراب سائقي سيارات الأجرة، بعد رفض السائقين التعريفة الجديدة، في المواصلات، وامتناعهم عن تحميل ونقل الركاب، من وإلى مدينة كفرالشيخ .

كان أصحاب سيارات الأجرة، اضربوا عن العمل، ورفضوا تحميل الركاب، اعتراضاً علي تعريفه المواصلات الجديدة، والتي تبلغ جنيها واحدا، منذ سنتين، مطالبين برفعها إلى جنيه ونصف الأمر الذي رفضتة اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة.

يذكر أن عدد من مواقف السيارات، لبعض القرى والمدن بكفر الشيخ، مازالت تحدث فيها المشادات الكلامية، مستمرة، بسبب امتناع عدد من الركاب، دفع الزيادة، التي فرضها السائقين، علي التعريفة الجديدة، التي أعلنتها المحافظة، بزعم أنها غير كافية بعد رفع الوقود أو لرفض السائقين الالتزام بتعريفة المحافظة الرسمية.

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