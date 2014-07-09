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ضبط تزوير و تلاعب في مستندات خاصة بموافقة لجنة السياسات الدوائية بوزارة الصحة‎

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ضبط تزوير و تلاعب في مستندات خاصة بموافقة لجنة السياسات الدوائية بوزارة الصحة‎ ضبط تزوير و تلاعب في مستندات خاصة بموافقة لجنة السياسات الدوائية بوزارة الصحة‎

أرشيفية

كشفت قوات مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية بالجمارك واقعة تزوير وتلاعب في مستندات خاصة باستيراد تبين انها تحمل بيان جمركي لأجهزة طبية خاصة بلجنة السياسانت الدوائية الخاصة بوزارة الصحة بميناء بورسعيد.

كانت معلومات لمجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عن وجود تلاعب في احد المستندات الحكومية لأحد الحاويات ، و بعرض الأمر على محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أمر باتخاذ التدابير اللازمة لكشف اي تزوير او تلاعب بمستندات.

أمر محمد ابو زيد رئيس منطقة الجمارك الشرقية و سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتتبع الحاوية وتبين انها تحمل البيان الجمركي رقم 5356 باسم شركة يونايتد ادفاتتج جروب بميناء شرق بورسعيد بأجهزة طبية داخل 3 حاويات و بالكشف عن المستندات تبين ان هناك تزوير في مستندات موافقة لجنة السياسات الدوائية و الخاصة بوزارة الصحة.

تم التحفظ علي الحاوية و اتخاذ الإجراءات القانونية.

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