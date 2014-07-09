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صوفيا فيرغارا تعيش قصة حب جديدة

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الأربعاء 09-07-2014 12:52

يبدو أنّ النجمة المميزة Sofia Vergara لم لم تكن بحاجة للكثير من الوقت لتخطي انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال Nick Loeb.
فبعد أقل من شهرين على الإنفصال بدأت النجمة بمواعدة الممثل Joe Manganiello، بحسب ما أكدت وسائل إعلام أمريكية، ليشكلا معاً ثنائياً رائعاً.
وبما أنّ العلاقة مازالت في أولى مراحلها، يستمتع Vergara و Manganiello بوقتهما الآن ويتعرفان على بعضهما أكثر، حيث رصدا يقبلان بعضهما في نيو أورلينز.
كما استطاعت عدسات الباباراتزي رصدهما في أحد مطاعم لويزيانا، خلال تناولهما عشاءً رومنسياً، تخلّله عناقاً وتبادل قبلات لمرات عديدة .
يُذكر أنّ  Sofia Vergara، البالغة من العمر 37 عاماً و Joe Manganiello، البالغ من العمر 41 عاماً، التقيا في عشاء البيت الأبيض في أيار/مايو عندما كانت النجمة ما تزال مع خطيبها.

 

 

 

 

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