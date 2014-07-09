النجوم يرقصون مع الأطفال في حفل "سيدتي" الخيري

دبي: صباح جميل- تصوير: عبد الله رمال وراشد أبو بكر

بحضور الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، اجتمعت نخبة كبيرة من أهل الفن والإعلام وشخصيات المجتمع في حفل "سيدتي" الخيري لتكريم أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة. حضر الحفل أشرف عبد الباقي ونادين الراسي وأمير كرارة، الذين أتوا خصيصاً من خارج الإمارات للمشاركة في هذا الحفل، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الإمارات، منهم: فايز السعيد، عبد الله بالخير، قصي خولي، عبد المنعم العمايري، ديما الجندي، أريام وشقيقتها رانيا، بدرية أحمد، محمد عساف، سعود أبو سلطان، أحمد جمال، محمد الحلو، محمد كريم، نادية المنصوري، ، نفين ماضي، جميلة، عمر المرزوقي، وئام الدحماني، مريم حسين، هدى صلاح، نجوى سلطان، هدى حمدان، حسام الجندي، شيماء هلالي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، منهم: محمد بوعبيد، أميرة الفضل، ميسون عزام، بروين حبيب، خالد الشاعر، رانيا السبع، سحر الميزاري، ومصمّم الأزياء العالمي وليد عطا الله، والدكتور مجد ناجي. بدأ الحفل بكلمة ترحيبية، ألقتها مقدمة الحفل صباح جميل. بعدها، كانت كلمة للأستاذة هاديا سعيد، مديرة تحرير مجلة "سيدتي"، والسيدة مريم عثمان، المديرة العامة لمركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة. وقد تخلّل الحفل فقرات فنية وكوميدية أبهرت الحضور، منها رقصة فرقة مسرحية أطفال راشد، الذين قدّموا فقرة مبدعة بالطرابيش، وسط أجواء رمضانية، حيث دعوا أشرف عبد الباقي ونادين الراسي وأمير كرارة للرقص معهم على المسرح، فلبّوا دعوتهم وارتدوا الطرابيش الحمراء، وأخذوا يرقصون على المسرح.

مشاجرة في حفل "سيدتي"

فرقة شباب "سيدتي" للكوميديا أوهمت الحضور بأنّ هناك مشاجرة على الطاولة، فيما حاول بعض الحضور تهدئة الموقف، فاعتلوا المسرح ليقدموا مشهداً كوميدياً، نال إعجاب الحضور. ثمّ كرّم النجوم أهالي ذوي الاحتياجات الخاصّة، قبل أن تكرّم "سيدتي" ومركز راشد النجومَ، حيث سلّمهم الدروع الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم. بعدها، قدّم الفنان محمد الحلو أغنية وكلمة. ثمّ تحدّث الفنان عبد الله بالخير، وبخفة دمه المعتادة مع الحضور على المسرح من خلال إلقاء كلمة. بعدها، تحدّثت أريام عن تجربتها مع شقيقها ذي الاحتياجات الخاصّة، فيما كان مسك الختام مع فرقة "الدراويش" السورية بقيادة الفنان السوري أحمد أزرق.

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