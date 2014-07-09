أحمد عزمي: كنت واثقاً من البراءة

أعرب الفنان أحمد عزمي عن سعادته بحصوله على حكم البراءة في قضية تعاطي المخدرات بشرم الشيخ التي اتهم فيها منذ فترة. وقال عزمي: «كنت واثقاً من أني سأحصل على حكم البراءة. والحمد لله، أن هذه الأزمة انتهت على خير وأن براءتي ظهرت أخيراً».

وكان قسم شرطة شرم الشيخ قد أخلى سبيل عزمي بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على ذمة اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة تمّ ضبطها بحوزته بكمين في مدينة شرم الشيخ وهو في سيارته، حيث وجدوا شريطي «ترامادول» و3 أصابع من مخدر الحشيش وعبوة من مخدر الكوكايين، وذلك أثناء مروره بأحد الأمكنة بجوار منزله، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3011 جنايات قسم شرطة شرم الشيخ.