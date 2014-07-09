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أشتون كوتشر يشارك المنتخب البرازيلي مأساته

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الأربعاء 09-07-2014 15:25

لم يوفّق الممثل الأمريكي Ashton Kutcher في إختيار الوقت المناسب للإفصاح عن منتخبه المفضل في مبارايات كأس العالم.
فبعد أن كان من المتوقع أن يكون الأمريكي هو المفضل لديه، سافر Ashton الى البرازيل، موطن منتخبه المفضل، وتابع مباشرة من على مدرّجات الملعب، مباراته ضد المنتخب الألماني، التي انتهت بفور ألمانيا بنتيجة 7-1.
Ashton، الذي خابت آماله بأداء منتخبه المفضل، إلتقط الكثير من الصور مع المشجعين، كما نشر صورة له مع معلق كرة القدم البرازيلي الشهير Luciano Huck، في مدرجات الملعب.
يذكر أنّ النجم أمضى نهاية الأسبوع مع خطيبته Mila Kunis في ايطاليا لحضور زفاف صديقه، وارتدى الثنائي أزياء هندية.

 

 

 

 

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