أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أنغام تغني "عم بكره الموسيقى" باللهجة اللبنانية

Google+ Print
أنغام تغني "عم بكره الموسيقى" باللهجة اللبنانية أنغام تغني "عم بكره الموسيقى" باللهجة اللبنانية

الخميس 10-07-2014 16:51

نشرت الشاعرة اللبنانية كاترين معوض على موقعها الخاص على "تويتر" صورة تجمعها بالملحن اللبناني هشام بولس والفنانة المصرية أنغام وغرّدت تحتها:" وأخيراً.. أنغام باللبناني".
الأغنية بعنوان "عم بكره الموسيقى". وهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها أنغام بهذه اللهجة.
أنغام انتهت من تسجيل الأغنية وهي ستعمل قريباً على تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية أنجي الجمال.
وبذلك يكون عمل أنغام الجديد، لبنانياً لحناً وكلاماً وإخراجاً، على أن تكون النكهة المصرية فيه صوت أنغام الهادئ والرومانسي والأنيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي