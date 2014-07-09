أنغام تغني "عم بكره الموسيقى" باللهجة اللبنانية

نشرت الشاعرة اللبنانية كاترين معوض على موقعها الخاص على "تويتر" صورة تجمعها بالملحن اللبناني هشام بولس والفنانة المصرية أنغام وغرّدت تحتها:" وأخيراً.. أنغام باللبناني".

الأغنية بعنوان "عم بكره الموسيقى". وهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها أنغام بهذه اللهجة.

أنغام انتهت من تسجيل الأغنية وهي ستعمل قريباً على تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية أنجي الجمال.

وبذلك يكون عمل أنغام الجديد، لبنانياً لحناً وكلاماً وإخراجاً، على أن تكون النكهة المصرية فيه صوت أنغام الهادئ والرومانسي والأنيق.