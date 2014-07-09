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سيلينا غوميز ترفض الزواج من جاستين بيبر

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الأربعاء 09-07-2014 16:44

بعد الإنفصالات الكثيرة والعودة مجدداً، أقدم النجم المثير للمشاكل Justin Bieber، على خطوة جدية ومثيرة للجدل، عندما تقدم بطلب الزواج من حبيبته النجمة Selena Gomez.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ Bieber شوهد مؤخراً يشتري خاتم زفاف، ويعرض الزواج على Gomez، الا أنّها رفضت العرض.
وقال النجم لحبيبته أنّه يريد الزواج منها والإرتباط بها للأبد، بالرغم من أنهما ما زالا صغاراً، بحسب تعبيره، إلا أنّ ارتباطهما ببعضهما يصعب التخلص منه، فحبهما لبعض يزداد كلما ظهر اعتراض أو انتقاد لهذه العلاقة.
لكن يبدو أن Selena، ورغم حبها الكبير لـ Justin، رفضت الزواج لأنّها لا تستطيع حتى الآن أن تثق بأنّه لن يخونها مجدداً.
وبالفعل فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم بعد أيام من طلب الزواج، وهو يمضي الوقت مع Chantel Jeffries التي كانت برفقته عندما تم إعتقاله في بداية العام، لكن ربما تكون Jeffries مجرد آداة لإشعال غيرة Selena Gomez بعد أن رفضت أن تكون زوجته.

 

 

 

 

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