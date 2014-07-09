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فضيحة جديدة تلاحق أنجلينا جولي

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الأربعاء 09-07-2014 14:15

لم تمض أيام قليلة على نشر أول لها وهي تحت تأثير المخدرات، حتى نشر فيديو آخر يظهر النجمة العالمية، وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، Angelina Jolie في أسوء حالاتها.
ويبدو أنّ تاجر المخدرات السابق Franklin Meyer، قرّر أن يُفصح عن كل ما يملكه من صور وأدلة حول تاريخ النجمة الكبير مع المخدرات، الذي تسميه بدورها الفترة المظلمة والخطرة في حياتها.
وبعد الإطلاع على الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالى 16 دقيقة، يبدو لنا أن Angelina تمثّل في أحد أفلامها، وتتقن دور المدمنة من ناحية العينين الحمراوتين، واللون الأسود أسفلهما، إضافة الى طريقة حكها لجسدها وأضافرها المتسخة.
لكن تاريخ الفيديو، الذي يعود الى العام 1999 يؤكد لنا أنّها الفترة المظلمة من تاريخ النجمة، التي بالكاد نستطيع أن نتخيل أنّها أصبحت بعدها سفيرة للنويا الحسنة وتعمل على مساعدة اللاجئين في شتى أنحاء العالم، كما تدافع عن ضحايا العنف الجنسي.
ورغم أنّ حديث Angelina غير واضح، إلا أنّ Franklin أكّد أنّها كانت تحادث والدها هاتفياً، عندما وصل الى منزلها في منهاتن، بعد أن اتصلت به وطلبت منه أن يؤمن لها الكوكايين والهرويين.
يذكر أنّ Franklin Meyer كان قد نشر سابقاً فيديو آخر للنجمة Angelina Jolie أثناء قدومها إليه لشراء المخدرات، وكانت تتحدث فيه عن علاقاتها الجنسية الجامحة.

 

 

 

 

 

 

 

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