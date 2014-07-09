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صفقة جديدة .. الزمالك يضم محمد شعبان 3 مواسم

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صفقة جديدة .. الزمالك يضم محمد شعبان 3 مواسم صفقة جديدة .. الزمالك يضم محمد شعبان 3 مواسم

حصل الزمالك على توقيع محمد شعبان لاعب وسط إنبي السابق لمدة ثلاث مواسم يوم الأربعاء.

شعبان هو صفقة جديدة لينضم لعدد كبير من الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة مرتضى منصور وصلت إلى 12 لاعبا أو أكثر.

وذكر مصدر بالزمالك لـFilGoal.com أن شعبان قام بالتوقيع على عقود انضمامه لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر تبدأ من الصيف الجاري.

شعبان -29عاما- كان قريبا من الانضمام للزمالك قبل سنوات، ولكن الفريق الأبيض نجح في ضم زميله إسلام عوض.

ويلعب شعبان في مركز خط الوسط.

وقال مصدر لـFilGoal.com أن الصفقة جاءت بعد توصيات من الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو".

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