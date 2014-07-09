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الاجتماعي الحر لـ«السيسي»: احتمي بشعبك واستعن بالله وبه ولن تخسر الرهان

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الاجتماعي الحر لـ«السيسي»: احتمي بشعبك واستعن بالله وبه ولن تخسر الرهان الاجتماعي الحر لـ«السيسي»: احتمي بشعبك واستعن بالله وبه ولن تخسر الرهان

الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر

قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر، ورئيس اتحاد المحاميين الأفرو أسيوي لحقوق الانسان أن أصبح لديها رئيس بالفعل، ونحن نصدق الرئيس القول في كل شئ، وكلماته تصل قلوبنا وتتسرب إلى نفوسنا، قائله ” مبروك عليكى يا مصر بقا عندنا رئيس “.

وطالبت الميرغني من الرئيس، أن يحتمي بشعبه، قائلة له ” أحتمي بشعبك ولن تخسر الرهان وسوف يكون رهانك علي شعب يستحقك، فنعم الأبن أنت ونعم الرئيس”.

وأشارت إلى أن الشعب المصري هو الذي صبر علي نكسة 67 وبلع مرارتها ، وهو نفس الشعب الذي صبر على الجوع والفقر في فترة حرب الأستنزاف، وهو الشعب الذي انطلق في حب 73 وحطم أسطورة بارليف، وهو نفس الشعب الذي سيقف بجوارك ويعبر معك وبيك إلى بر الأمان.

ودعت المرغني في نهاية الكلمة لـ«» قائلة”: اطال الله فى عمرك ياريس ومتعك بالصحة وكتر من امثالك”.

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