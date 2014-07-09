أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالأسماء.. القبض علي 5 متهمين في واقعة استشهاد معاون مباحث مركز أسيوط

Google+ Print

unnamed (24)

تمكنت الأجهزة الاأمنية بمديرية أمن اسيوط ، اليوم الأربعاء، من  القبض علي 5 متهمين في واقعة استشهاد النقيب محمد جمال مهران ،والذي لقي مصرعه خلال محاولته فض مشاجرة بين عائلتي الملوش وعبدالخالق بمنطقة الحلة التابعة لقرية درنكه ،وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط (مجدى.م.أ-42عامًا-تاج) ، وبحوزتة بندقية آليه، و105 طلقة نارية، وشقيقه (عبدالكريم.م.أ-22عامًا-طالب)، وبحوزته بندقية آليه، و3 خزن، و119 طلقة من نفس العيار، و(أحمد.م.م-26عامًا-حاصل على دبلوم)، وبحوزته بندقية آليه و3 خزن، و138 طلقة نارية.

وتم ضبط (عمرو.م,م-30عامًا-حاصل على دبلوم)، وبحوزته بندقية إسرائيلى، وحقيبة جلدية داخلها 5 خزن، و80 طلقة نارية، و(محمد.م.أ-49عامًا-فلاح)، وبحوزته بندقية إسرائيلى، و3 خزن و107 طلقة نارية،

وتم ضبط بندقية آليه بداخل خزينتها 35 طلقة خاصة بالمتهم الهارب (حمادة.م.أ)، وتم اتخاذ كافة الاجرءات القانونية اللازمة ، وبالعرض علي النيابة أمرت بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .

 

unnamed (23)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا