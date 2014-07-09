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مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بأسيوط‎

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مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بأسيوط‎ مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بأسيوط‎

أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية جزيرة الواسطى ـ دائرة المركز.

تبين بالإنتقال والفحص أن طرفيها ” محمد . س. م” -32 سنه- فلاح عائلة ابوالحديد طرف اول وتوفي إثرإصابته بأعيرة نارية بالرأس و”أحمد . ح. ط” -52 سنة- عائلة الملالخة وتوفي إثر إصابته بعدة أعيرة نارية ، و”أحمد .م. أ” -45 سنة- موظف بالأوقاف أصيب بطلق نارى بالفخذ الأيسرتصادف مروره وقت المشاجرة.

بسؤال والد المجنى عليه الأول” سيد . م. م” 71 سنه فلاح اتهم “اسماعيل . أ. ح” -23 سنه- ,و”ممدوح . ط. ح” من عائلة الملالخة بقتل نجله لخلافات الجيرة ، و” أحمد . م. م و” مصطفى . ح. م ” في مقتل الثاني لذات السبب.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته وأنكر ما نسب إليه ، جارى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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