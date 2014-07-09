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“الداخلية” تدفع بـ 48 ضابط جديد بمديرية أمن السويس

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“الداخلية” تدفع بـ 48 ضابط جديد بمديرية أمن السويس “الداخلية” تدفع بـ 48 ضابط جديد بمديرية أمن السويس

دفعت وزارة الداخلية بـ 48 ضابط شرطة وأمين بمديرية أمن السويس، ضمن حركة الضباط وتوزيعهم كل عام على أقسام الشرطة والإدارات الأمنية المختلفة.

عقد صباح اليوم الأربعاء، اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، لقاء مع الضباط الجدد وقام بتقديم شرح وعرض عن طبيعة العمل بالسويس كمحافظة حدودية تضمن عدد من المشآة والاماكن الحيوية والهامة فى مقدمتها قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وكبري شركات البترول والموانئ .

وقال مدير الأمن أنه سيتم توزيع الضباط للعمل بداية من اليوم ، موضحاً أنه حثهم على حسن تعامل المواطنين وجميع فئات المجتمع وموظفي الدولة .

وتابع أنه طالب الضابط تطبيق روح القانون ومنع الجريمة قبل حدوثها وشدد على الضباط بالانتشار بجميع شوارع المحافظة والالتزام بمهام عملهم بجميع الإدارات الأمنية.

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