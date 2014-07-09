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وزير خارجية روسيا يدعو لوقف العنف بين إسرائيل و الفلسطينيين

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وزير خارجية روسيا يدعو لوقف العنف بين إسرائيل و الفلسطينيين وزير خارجية روسيا يدعو لوقف العنف بين إسرائيل و الفلسطينيين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،  ضرورة وقف كافة أشكال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقل راديو (روسيا اليوم ) اليوم الأربعاء “انه من المهم مبدئيا الآن وقف العنف أولا ووقف قصف إسرائيل، وكذلك وقف إنزال الضربات الانتقامية على غزة، وذلك لتحقيق الهدنة التي سبق وان تم إعلانها في هذه المنطقة أكثر من مرة، وهذه المهمة حيوية للغاية حاليا”.

كانت الخارجية الروسية قد أعربت أمس عن قلقها العميق إزاء تصاعد توتر الأوضاع في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن السيناريو العسكري يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

أ ش أ

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