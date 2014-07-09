إسرائيل تضع إسماعيل هنية علي قائمة الأهداف المطلوب تصفيتها

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، صورة لستة من قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وجناحها العسكري كتائب القسام تحت عنوان، “بنك الأهداف المطلوب تصفيتها”.

ويظهر في الصورة كلا إسماعيل هنية، وعضوي المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار وروحي مشتهى، وقادة المجلس العسكري لكتائب القسام، محمد ضيف، ورائد العطار، ومروان عيسى.

وقالت الصحيفة إن هنية، يمثل رئيس المكتب السياسي لحماس في القطاع، والشخصية الأبرز فيها بعد اغتيال مؤسسيها، الرنتيسي وأحمد ياسين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) قد ناقش فجر اليوم العودة لتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادة وعناصر حماس.