أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

تعتبر الفراولة من الفواكه المفيدة للبشرة، وذلك لاحتوائها على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد في علاج ووقاية البشرة من التلف والشيخوخة المبكرة اللذين قد يصيبانها جراء التعرض لأشعة الشمس، لذلك فقد أشار الكثير من الأطباء إلى أن الفراولة يمكن استخدامها ككريم طبيعي للوقاية من الشمس.

كما أن الفراولة غنية بحمض الصفصاف الذي يستطيع اختراق المسام بعمق وتقشير الخلايا الميتة المتراكمة في داخلها، لذا فهي ممتازة في التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء أيضاً.

إليك بعض الوصفات الرائعة للبشرة باستخدام الفراولة...

• قناع الفراولة لنضارة البشرة

المكونات:

1. ملعقة من الفراولة المهروسة.

2. ملعقة من الزبادي الكامل الدسم.

3. ملعقة من العسل.

الخطوات:

امزجي المكونات معاً، وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وستحصلين على بشرة ناعمة ومتألقة في الحال.

• الفراولة لعلاج الهالات السوداء والانتفاخ حول العينين

قطعي شريحتين من الفراولة، وضعيهما على جفني العين، واتركيهما من ربع إلى نصف ساعة، ثم أزيليهما وستشعرين بتحسن رائع في عينيك.

• قناع الفراولة للبشرة الجافة

المكونات:

1. ملعقة من اللانولين.

2. ملعقة من دقيق الشوفان.

3. نصف كوب من عصير الفراولة.

الطريقة:

ضعي اللانولين والشوفان في إناء على النار، وحركي الخليط جيداً حتى يسخن، ثم أضيفي عصير الفراولة، وامزجي الخليط حتى يتجانس، وضعي القناع على وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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