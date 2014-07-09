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«رفسنجاني»: إيران مستعدة للتعاون مع واشنطن في الأزمة العراقية

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أكد الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، الأربعاء، استعداد إيران للتعاون مع الولايات المتحدة في ملف العراق، حيث يخوض النظام مواجهة مع تنظيم «داعش» الذي سيطر على مناطق كبيرة في هذا البلد.

وقال «رفسنجاني»، في حديث لصحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية: «نشارك الولايات المتحدة المشاكل نفسها، ولا توجد عقبة أمام تعاوننا، سنتعاون إذا اقتضى الأمر».

وأضاف: «إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً بشأن العراق، وكانوا في حاجة إلى تعاوننا فإننا سنتفاوض بشأن هذا التعاون»، مشيراً إلى مجالات ممكنة مثل «تقاسم المعلومات والخبرات والدعم المتبادل في مجال التمويل والتكنولوجيا».

وشدد الرئيس الأسبق على أن البلدين «يتقاسمان» وجهات النظر بشأن الوضع في العراق رغم «وجود بعض الخلافات السياسية» بين طهران وواشنطن بشأن الوضع في سوريا.

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