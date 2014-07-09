الجيش الإسرائيلي: خلال ساعة واحدة استهدفت الصواريخ الفلسطينية 7 مدن

قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال ساعة واحدة، مساء الثلاثاء، أطلقت «حماس» في قطاع غزة 45 صاروخا أصابت مدن الخضيرة وريشون لتسيون والقدس وبئر السبع وأسدود ولكن تم اعتراضها فوق تل أبيب وعسقلان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «مجموعة من 45 صاروخا أطلقتها (حماس) وصلت إلى مسافة 62 ميلا، قرابة 100 كيلومترا، في قلب إسرائيل في غضون ساعة واحدة».

وأشار الجيش الإسرائيلي أن صاروخا واحدا أصاب مدينة الخضيرة، وصاروخين تم اعترضاهما من خلال نظام القبة الحديدية فوق مدينة تل أبيب، وصاروخ واحد أصاب وأخر تم اعترضه فوق مدينة ريشون لتسيون، و3 صواريخ أصابت القدس الغربية و3 صواريخ أصابت و4 صواريخ تم اعتراضها فوق مدينة بئر السبع و17 صاروخا أصابت و8 صواريخ تم اعتراضها فوق مدينة أسدود(شمال غزة) وصاروخين تم اعتراضهما فوق مدينة عسقلان، شمال غزة.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن أبعد منطقة وصلتها الصواريخ كانت مدينة الخضيرة التي تبعد 100 كيلومترا عن غزة.