بالصور .. خيمة رمضانية احتفالا بذكرى انتصار العاشر من رمضان

أقامت وزارة الشباب وجامعة النهضة خيمة رمضانيه للاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وتحدث خلال الاحتفال الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة فقال ان التخطيط لانتصار العاشر من رمضان السادس من اكتوبر لم يكن وقت الحرب ولكن كان هناك تخطيط شامل من قبل قواتنا المسلحة قبل حرب 6 أكتوبر لتقنع اسرئيل والاعداء اننا لن نحارب ومنها ذهاب أكثر من 300 ضابط للعمره قبل 6 أكتوبر.

وأضاف عفيفى انه فى بداية يوم 6 أكتوبر كان هناك ضباط على شط القنال يلهون ويقومون بمص القصب وغير ذلك الكثير من التخطيط المحكم لتفجير انابيب النابلم وتحويل شط القنال الى كتلة نار وقبل كل ذلك الايمان بالله والايمان بالنصر لأن هذا هو المفتاح الحقيقي لا يمكن ان تنصر الا إذا امنت بالنصر.

وأكد عفيفى لدينا دين اقتصادى يرهق مصر مئات الملايين تنفق يوميا فكان من الممكن أن يتزايد الدين وهذا ما كان يحدث من قبل الحكومات السابقة وكنا سنفلس كما أفلست المكسيك من قبل واليونان أيضا ولكن الاتحاد الاوروبى وقف بجانب اليونان حتى تعافى اقتصادها ومنظمة دول أمريكا وقفت بجانب المكسيك ولكن من سيقف بجانبنا الاخوة الاشقاء كان لهم دور كبير جدا فى الفترة الاخيرة وكانوا بجانبنا ونحن جميعا متوقعين منهم أن يستمروا فى ذلك ولكن نحن مطلوب منا ايضا أن نفعل شيئا وأنا أقول اننا قادرين على صنع المعجزات وقادرين على ان ننشل مصر من هذه الوعكة بالصبر والتوحد وعدم التذمر والايمان بقدرتنا على تحقيق النصر لأن مصر تستحق ان تكون دولة من الدول العظمى ونستطيع ذلك خلال عشر سنوات اذا انتبهنا وربطنا الاحزمه ونعرف عدونا الداخلى والخارجى وأمنا بقدرتنا على النصر.

واضاف عفيفى أعجبت كثيراً بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال انه بمفرده لن يفعل شيئاً وهذه أول مره رئيس يقول انه يريدنا معه ونسانده لأنه بمفرده لن يفعل شيئاً وهذه هى العلاقة الحقيقة بين الرئيس والشعب وأن يدرك ان الشعب هو من أتى به واستدعاه ويدرك ايضا ان الشعب من المفترض ان يقف بجانبه لكى نحقق المطلوب واريد أن أسأل هل ما فعلناه فى 73 نستطيع ان نفعله الان ام لا وبالطبع نعم نستطيع وهذا ما أريد ان يعرفه المصريون وأن يردد فى كل مكان لأولادنا وزملائنا وفى الصحف وفى الاعلام وفى الاذاعه ولا يشتكى أحد من شئ ويجب ان نصبر واريد ان أقول ايضا للرئيس السيسي نحن معك وامامك وورائك وبجانبك لكى نهزم العدو الداخلى والخارجى لأننا أقوياء ومؤمنين بالنصر.

وألقى الدكتور مسعد عويس كلمة قال فيها أن الشباب هم الجزء الاكبروالاهم مستدعيا تجربة السد العالى الذى بناه المصريون بالارادة والعزيمة مؤكدا انه لابد من الروح المعنويه والثقة بالنفس والاعتماد على العلم لأنه طريقنا للنجاح وأن نتفاءل ونتحدث بابتهاج وأن نفكر للافضل ونرتدى ثواب الراحة ، ثم تلى ذلك فقرة غنائية للأغانى الوطنيه دبت الحماس فى روح الحفل.

وتحدث الفنان سعيد طرابيك فأكد أن الفن فى خدمة الوطن والفن الذى لايخدم وطنه لايستحق الاحترام واضاف ان الفن يؤرخ الاحداث كالاغانى والافلام التى سجلت انتصارات حرب 73 المجيدة وقال أن مصر على ابواب مرحلة اقتصادية وعسكريه تنذر بالنهضه وأن المعجزات ستتحقق بإرادة المصريين جميعاً.

ثم تحدث الخبير الاستراتيجي فى حرب أكتوبر اللواء أركان حرب أمين حسنى سعيد وقال ان أكبر ساتر فى العالم فى حرب أكتوبر تم تدميره من قبل المصريين رغم الابحاث التى كانت تقول أنه من المستحيل تدمير هذا الساتر ولكننا دمرناه بالاراده والتصميم على الانتصار بالقوة العسكرية والهدف وإرادة الشعب المصرى حققنا نصر أكتوبر العظيم.