بالصور.. محافظ المنوفية ومدير الأمن يتفقدان مواقف السيارات لضبط التعريفة الجديدة

قام محافظ المنوفية الدكتورأحمد شيرن فوزى، يرافقه اللواء سعيد ابو حمد مدير الأمن ونائب مدير الأمن بجولة تفقد خلالها مجمع المواقف، للاطمئنان على الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة .

يذكر أن محافظة المنوفية قد بدأت فى وضع ملصقات على السيارات تعرف خط سير السيارة والتعريفة الجديدة للركوب، وقد استمع المحافظ ومرافقيه إلى شكاوى بعض المواطنين من زيادة التعريفة من بعض السائقين وشدد على ضرورة حصر المخالفين وتوقيع عقوبات فورية عليهم .

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد موقف السيارات المجاور لمزلقان العبور بشيبن الكوم حيث تأكد من حل بعض المشاكل التى تقدم بها عدد من المواطنين والسائقين أيضا والخاصة بأماكن الانتظار ونظافتها .

وشدد على إدارة المرور بتكثيف الحملات على كافة مواقف السيارات بالمحافظة للعمل على الالتزام بالتعريفة الجديدة، والاستماع إلى شكاوى كافة المواطنين فى هذا الشأن والعمل الفورى على حلها.