ضبط 8 سائقين لامتناعهم عن تحميل الركاب بسبب التعريفة الجديدة بالمنوفية

ألقت مباحث المرور بمحافظة المنوفية، اليوم الاربعاء، القبض على 8 سائقين بمواقف المحافظة المختلفة، امتنعوا عن تحميل الركاب لاعتراضهم على التعريفة الجديدة المقررة والمطالبة بزيادتها، بسبب ارتفاع أسعار الوقود .

وقال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، أنه تم تشديد الرقابة على كافة محاور الطرق والمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة .

وأضاف أن هناك حملات مرورية مكثفة تضم ضباط من المديرية وإدارة المرور لمتابعة المواقف وكذلك خطوط السير بدائرة المحافظة، وسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين واستمرار الحملات .