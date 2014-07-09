بايرن يعلن رسميا: هناك اتفاق شفهي مع أتليتكو لانتقال ماندزوكيتش

في أول إعلان رسمي من قبل بايرن ميونيخ، أكد ماتياس سامر المدير الرياضي على وجود اتفاق مع أتليتكو مدريد لانتقال ماريو ماندزوكيتش لبطل الليجا الموسم المقبل.

ويسعى أتليتكو لتعويض رحيل دييجو كوستا إلى تشيلسي في الصيف الجاري بضم الهداف الكرواتي ومهاجم بايرن.

بايرن نجح في ضم روبرت ليفاندوفيسكي مما يضعف حظوظ ماندزوكيتش في العملاق البافاري الموسم المقبل.

وقال سامر للصحفيين في مؤتمر تقديم ليفاندوفيسكي: "هناك اتفاق شفهي بين بايرن وأتليتكو وماريو ماندزوكيتش على اتنقال اللاعب".

وأضاف "علينا أن نشكر ماريو على أدائه الفترة الماضية في بايرن ونتمنى له مستقبل أفضل".

ولعب ماريو مع بايرن 88 مباراة سجل 48 هدفا وصنع 14.