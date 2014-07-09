أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الري يجتمع مع الشركات العاملة بـ«توشكى» لمناقشة مشاكلها

  • مصر
  • 4
Google+ Print

عقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، مساء الثلاثاء، اجتماعا، مع بعض الشركات العاملة في توشكى، لمناقشة المشاكل التي تواجه هذه الشركات، بمقر الوزارة بحضور المهندس فتحى الجويلى، رئيس مصلحة الري.

وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع يأتى بهدف الوقوف على الوضع الحالي لموقف تنفيذ العمليات الجارية بمشروع توشكي، والذي بدأ العمل به منذ عام 1997 باستثمارات بلغت حوالي 6.4 مليار جنيه لزراعة 600 ألف فدان، والذي تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 97% من أعمال البنية الأساسية له.

وأوضح «مغازي» أن مشروع جنوب الوادي بتوشكى يعد مشروع قومي يعبر عن رؤية إستراتيجية متكاملة، تشمل العديد من مجالات التنمية الشاملة في مجالات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والطرق، والإسكان، بالإضافة للعديد من الأهداف الاجتماعية والخدمية كالصحة والتعليم، مما يساعد على عبور آفاق جديدة لبناء صرح تنموي جديد.

وأشار إلى استعداد الوزارة تذليل أي عقبات لهذه الشركات ووضع كافة التسهيلات، التي من شأنها مساعدة هذه الشركات على استئناف العمل لإنهاء ما تبقى من أعمال، طبقاً لبرنامج زمنى محدد لتحقيق الاستفادة التي من أجلها تم إنشاء المشروع لبناء مجتمع تنموي جديد بهذه المنطقة الواعدة.

من جانبه، قال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن الاجتماع حضره ممثلين لجميع الشركات المنفذة للأعمال بالمشروع، وتمت مناقشة كافة المعوقات التي أدت إلى توقف العمل في الفترة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك