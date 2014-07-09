وزير الري يجتمع مع الشركات العاملة بـ«توشكى» لمناقشة مشاكلها

عقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، مساء الثلاثاء، اجتماعا، مع بعض الشركات العاملة في توشكى، لمناقشة المشاكل التي تواجه هذه الشركات، بمقر الوزارة بحضور المهندس فتحى الجويلى، رئيس مصلحة الري.

وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع يأتى بهدف الوقوف على الوضع الحالي لموقف تنفيذ العمليات الجارية بمشروع توشكي، والذي بدأ العمل به منذ عام 1997 باستثمارات بلغت حوالي 6.4 مليار جنيه لزراعة 600 ألف فدان، والذي تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 97% من أعمال البنية الأساسية له.

وأوضح «مغازي» أن مشروع جنوب الوادي بتوشكى يعد مشروع قومي يعبر عن رؤية إستراتيجية متكاملة، تشمل العديد من مجالات التنمية الشاملة في مجالات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والطرق، والإسكان، بالإضافة للعديد من الأهداف الاجتماعية والخدمية كالصحة والتعليم، مما يساعد مصر على عبور آفاق جديدة لبناء صرح تنموي جديد.

وأشار إلى استعداد الوزارة تذليل أي عقبات لهذه الشركات ووضع كافة التسهيلات، التي من شأنها مساعدة هذه الشركات على استئناف العمل لإنهاء ما تبقى من أعمال، طبقاً لبرنامج زمنى محدد لتحقيق الاستفادة التي من أجلها تم إنشاء المشروع لبناء مجتمع تنموي جديد بهذه المنطقة الواعدة.

من جانبه، قال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن الاجتماع حضره ممثلين لجميع الشركات المنفذة للأعمال بالمشروع، وتمت مناقشة كافة المعوقات التي أدت إلى توقف العمل في الفترة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.