شكاوى «مجلس الوزراء» يتلقى 29 ألف شكوى تليفونية.. و«محلب» يتصل بالوزراء لحلها

أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اتصالات بعدد من الوزراء و المحافظين ليطالبهم بسرعة حل شكاوى المواطنين، والتي تلقاها الخط الساخن 16528 الذي أعده مركز معلومات مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى.

وتعهد «محلب» عقب زيارة مفاجئة مساء الثلاثاء، لمركز المعلومات لمتابعة منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار السلع وقيمة تعريفة المواصلات، بمواصلة الحكومة جهودها من أجل توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين، وقال إن الدولة تضع خدمة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المواطن والتعرف على شكواه ومشكلاته.

وأجرى رئيس الوزراء عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المواطنين أصحاب الشكاوى من مختلف محافظات الجمهورية، وبناء عليها اتصل بكل من بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ووجه بالتعامل الفوري مع الشكاوى، كما حضر الدكتور خالد محمد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مقر مركز معلومات مجلس الوزراء بناءً على تكليف رئيس الوزراء لبحث الشكاوى المتعلقة بالسلع التموينية.

وتلقي الموقع المخصص للشكاوي نحو 48740شكوى، منها ما تم تلقيه عبر الموقع الالكتروني، وبلغ عدده 19033 فيما بلغت عدد الشكاوى عبر خط التليفون 19707.

ومن بين الشكاوى التي تلقاها رئيس الوزراء، كانت هناك شكوى من ارتفاع أسعار أجرة المواصلات في محافظة البحيرة من مدينة النوبارية إلى مدينة العامرية، حيث كانت 3 جنيهات ووصلت إلى 5 جنيهات، فقام رئيس الوزراء على الفور بالاتصال بمحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، ووجهه بالتوجه فوراً إلى موقف السيارات للتعامل مع هذه المشكلة.

ووجه «محلب» بضرورة تحول موظفي مركز معلومات مجلس الوزراء إلى مقاتلين في العمل الميداني، وليس فقط العمل المكتبي للوقوف على شكاوى المواطنين على أرض الواقع، واقتحام المشكلات التي تواجههم، ومتابعة حلول هذه المشكلات مع المسؤولين.

وأكد المهندس إبراهيم محلب خلال الجولة على استمرار متابعته لغرفة تلقى الشكاوى والاجتماع بشكل دوري، و يتم تلقي الشكاوى عبر موقع www.shakwa.eg