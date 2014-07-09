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بدء الاجتماع الأخير بين “عراقجي” و”شميدت” لصياغة المسودة النهائية لاتفاقية ايران النووية

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بدء الاجتماع الأخير بين “عراقجي” و”شميدت” لصياغة المسودة النهائية لاتفاقية ايران النووية بدء الاجتماع الأخير بين “عراقجي” و”شميدت” لصياغة المسودة النهائية لاتفاقية ايران النووية

ارشيفية

أعلن مايكل مان, المتحدث الرسمي باسم منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي, كاثرين آشتون, رئيسة مجموعة (5+1), عن بدء اجتماع ثنائي, في العاصمة فيينا, بين نائب وزير الخارجية الإيراني, عباس عراقجي, ونظيرته الأوروبية, هيلجا شميدت, نائبة منسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي لصياغة نص مسودة الاتفاق النهائي الشامل بين إيران والدول الغربية الست.

كما أوضح مان أن الاجتماع بين الطرفين يعد الأخير في إطار سلسلة جلسات عقدها الجانبان على مدار الخمسة أيام الماضية بهدف صياغة نص مسودة الاتفاق النهائي الشامل, وتقليص الفجوات العالقة في وجهات نظر الجانبين.

 

أ ش أ

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