الاتحاد الأوربي يدين الهجوم علي إسرائيل من قطاع غزة

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إنه يتابع بقلق بالغ الوضع المتدهور بسرعة في جنوب اسرائيل وقطاع غزة.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة ما وصفه بـ”إطلاق النار العشوائي” على إسرائيل من قبل الجماعات المسلحة في قطاع غزة، كما أعلن شجبه لتزايد أعداد الضحايا المدنيين، حسبما ورد بأن بينهم أطفال، ناجمة عن النيران الإسرائيلية الانتقامية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن أمن جميع المدنيين يمثل أهمية قصوى، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب سقوط ضحايا وإعادة الهدوء للأوضاع، وتابع البيان: “وتحقيقًا لهذه الغاية فإن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المنطقة إلى بذل قصارى جهدها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار”.