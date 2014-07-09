وزير الخارجية يشارك في اجتماع “منظمة التعاون الإسلامي” لبحث الوضع في غزة

يتوجه وزير الخارجية ، سامح شكري يوم الخميس إلي جدة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تطورات الوضع في فلسطين بما في ذلك الوضع في القدس الشرقية.

كان “شكري” قد أجري جولة عربية التقي فيها مع المسؤولين، حيث التقى في الأردن ” المحطة الولي بجولته ” برئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية ناصر جودة الذي أقام مأدبة افطار على شرفه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الأردنيين , وذلك وفي اطار التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين مصر والأردن على مختلف المستويات، حيث ناقش شكري خلال زيارته الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما التصعيد في الاراضي الفلسطينية وضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية.

واتفق الوزير سامح شكري مع المسؤولين في الأردن على ان ما يجري حالياً هو نتاج غياب اى أفق ذي مصداقية لتسوية القضية الفلسطينية رغم الجهود التي بذلها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وذلك بسبب تعنت اسرائيل وتمسكها بسياسات التوسع الاستيطاني على الاراضي محل التفاوض وبسياسة الاعتقالات والاعتداء على المسجد الأقصى وعلى حقوق المصلين به.

وتأتي هذه المباحثات بين البلدين الشقيقين في سياق التنسيق الطبيعي والمستمر بينهما وكذا على ضوء عضوية الأردن في مجلس الأمن في الوقت الحالي، حيث اتفقت تقديرات شكرى مع نظيره الأردني حول أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته عبر ممارسة الضغط على اسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية واستئناف التفاوض من حيث توقف لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة واحترام حقوقه، وعدم الدعوة الي اعتماد أسس أو محددات جديدة للتسوية المبتغاة.