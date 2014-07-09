ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية

اتفق الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء ، مع مجموعة كبيرة من كبار منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص على ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومحلات البقالة التموينية.

وقال حنفي – خلال الاجتماع الذي عقده مع مجموعة كبيرة من منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص وحضره اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس الإدارة – إنه يتم حاليا وضع آلية للتحالف بين القطاع العام والقطاع الخاص في استثمار الطاقات الكامنة في مصانع القطاع العام للعمل علي زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج بما يؤدي إلي زيادة أرباح الشركات وتحسين مستوي دخول العاملين.

وأشار حنفى إلي أنه سوف يتم تحديث الآلات والمعدات بالمصانع للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطوير خطوط الإنتاج بها لرفع كفائتها لزيادة وتطوير المنتجات.

أ ش أ