محلل سياسي: خطاب “أبو مازن” لم يتخذ خطوات فعلية لمواجهة “الاحتلال”

وأكد أن هذا الرئيس يمد يده للاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “عباس يفكر ويقول ولن يفعل شيئاً”.

وأضاف الصواف في حوارٍ على قناة “الغد العربي”، اليوم، مع الإعلامي جياب أبوصفية، أن الرئيس عباس، يتحدث في خطابه الأخير، عن أنه توجه للمنظمات الدولية بشأن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم على الشعب الفلسطين، على الرغم من أنه لم يتوجه بعد، قائلاً: “عباس سيتوجه بعد القضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله”.

وتابع الصواف أن عباس يتحدث، ولم يأخذ خطوات جدية على أرض الواقع بشأن وقف عمليات الاحتلال ضد غزة، على الرغم من أن المنازل تُدمر، والشعب يُقتل، متابعاً: “عباس في خطابه، يقول أنه سيتقدم بمساعدات للشعب الفلسطيني المتضرر من هذه العمليات، وكأنه يتحدث عن شعب آخر يُدعي الصومال”.

وأوضح الصواف أن المقومة الفلسطينية، والفصائل السياسية، هي من تهاجم هذا العدوان “الغاشم”، على غزة، رغم أن إمكانيات هذه الفصائل ضعيفة مقارنة بالاحتلال، متابعاً أن هذه المقاومة استطاعت تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل.

وأشار الصواف إلى أنه يُوجد الآن دعوة من الفصائل السياسية، بشأن توحيد الصف، والحفاظ على قدرته، ضد الاحتلال، موضحاً أن المقاومة تضع الخطوط العريضة والسياسات لمواجهة هذا العدو.