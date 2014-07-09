اخلاء سبيل عاطل متهم بالتحرش بفتاة مريضة وانتحال صفة طبيب

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، بإخلاء سبيل عاطل بكفالة 10 الاف جنيه، لاتهامه بانتحال صفة طبيب أشعة وهتك عرض فتاة.

كان المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة، قد امر بحبس المتهم “مرتضي.م” 4 ايام علي ذمة التحقيق، عقب توجيه اتهامات اليه بهتك عرض فتاة و ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

تعود الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الاجهزة الأمنية، من طالبة بكلية الحقوق -19 سنة- تزعم فيه أنها اتجهت إلى معمل للأشعة لإجراء فحوصات علي ظهرها، فطلب منها الطبيب أن تنزع ملابسها لإجراء الأشعة، وشعرت به يلامس أجزاء جسدها ويتحرش بها.

توجهت المجنى عليها لتحرير بلاغ بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين ان المتهم عاطل يمارس مهنة الطب بدون ترخيص، فالقي القبض عليه وبمواجهته امام النيابة أنكر ارتكابه للواقعة.