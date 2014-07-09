وصول 5 من طلاب الأخوان لنظر أولى جلسات محاكمتهم فى “شغب جامعة الازهر”

وصل الى محكمة جنح مدينة نصر اليوم الاربعاء 5متهمين من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الأزهر لنظر اولى جلسات محاكمتهم لاتهامهم في الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر يوم 16 مايو الماضى.

والمتهمون هم عبد الفتاح جمعة عبد الفتاح، ومحمد عبد المعطي على، وأسامة السيد عبد الباقى، وإسلام كامل سالم، وخالد محمد أبو ضيف.

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة زجاجات مولوتوف وشماريخ وأسلحة نارية.

كان تظاهر يوم الجمعة 16 مايو الماضى بجامعة الأزهر العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية احتجاجا على بدء التصويت على الانتخابات الرئاسية بالخارج، وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة، كما قاموا بإلقاء قنبلة على قوات الأمن، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3228 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق، وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة ضابطين تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.